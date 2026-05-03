Bloquez les appels indésirables avec Saracroche

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Blocage efficace Bloque environ 15 millions de numéros indésirables selon les données de l'ARCEP et les signalements.

Hors ligne Fonctionne sans connexion Internet. La liste de blocage est locale sur votre appareil.

Signalement Signalez les numéros indésirables depuis l'application pour améliorer le blocage.

Confidentialité Aucune donnée personnelle n'est collectée. Votre vie privée est protégée.