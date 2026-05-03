Bloquez les appels indésirables avec Saracroche

Saracroche est une application iOS et Android qui bloque les appels indésirables. Simple, efficace, et respectueuse de votre vie privée.

Télécharger pour iOS Télécharger pour Android F-Droid et autres moyens d'installation
1 200 000
Utilisateurs
4,9 / 5
Note moyenne sur l'App Store
15 millions
Numéros bloqués

Pourquoi choisir Saracroche ?

Open Source

Code source disponible sous licence GNU GPLv3. Transparent et auditable par tous.

Blocage efficace

Bloque environ 15 millions de numéros indésirables selon les données de l'ARCEP et les signalements.

Hors ligne

Fonctionne sans connexion Internet. La liste de blocage est locale sur votre appareil.

Signalement

Signalez les numéros indésirables depuis l'application pour améliorer le blocage.

Confidentialité

Aucune donnée personnelle n'est collectée. Votre vie privée est protégée.

Légèreté

Application compacte qui n'alourdit pas votre téléphone.

Soutenir le projet

Saracroche est développée bénévolement. Si vous appréciez l'application et souhaitez soutenir son développement, vous avez plusieurs options :

Les autres façons de soutenir

  • Partager l'application avec vos amis et votre famille
  • Noter l'application sur l'App Store ou Google Play Store
  • Signaler les numéros indésirables pour améliorer le blocage
  • Contribuer au code source sur Codeberg

Merci. Chaque soutien, aussi petit soit-il, aide à maintenir et améliorer Saracroche pour tous les utilisateurs.

Ils parlent de Saracroche

Saracroche dans la presse et les médias.