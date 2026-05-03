Bloquez les appels indésirables avec Saracroche

Open Source
Code source disponible sous licence GNU GPLv3. Transparent et auditable par tous.
Saracroche est une application iOS et Android qui bloque les appels indésirables. Simple, efficace, et respectueuse de votre vie privée.
Code source disponible sous licence GNU GPLv3. Transparent et auditable par tous.
Bloque environ 15 millions de numéros indésirables selon les données de l'ARCEP et les signalements.
Fonctionne sans connexion Internet. La liste de blocage est locale sur votre appareil.
Signalez les numéros indésirables depuis l'application pour améliorer le blocage.
Aucune donnée personnelle n'est collectée. Votre vie privée est protégée.
Application compacte qui n'alourdit pas votre téléphone.
Saracroche est développée bénévolement. Si vous appréciez l'application et souhaitez soutenir son développement, vous avez plusieurs options :
Merci. Chaque soutien, aussi petit soit-il, aide à maintenir et améliorer Saracroche pour tous les utilisateurs.
Saracroche dans la presse et les médias.